GP Holanda F1: Notas AutoSport (Parte 2) | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

Parte 1 AQUI

Ferrari – Bons pontos sobre os adversários diretos

Foi uma boa operação da Ferrari, embora Carlos Sainz não estivesse tão contente com a corrida, mas no final do dia, foram 15 pontos conquistados a mais que a McLaren. Para a equipa foi um bom fim de semana. Conseguiram impor-se em relação à McLaren na qualificação e em corrida tentaram ultrapassar Gasly nas primeiras curvas. A partir daí foi gerir e, possivelmente, nem precisavam de parar apenas uma vez. Pelo menos com Leclerc.

Entre os dois pilotos, Sainz ainda denota algumas fraquezas em relação ao colega de equipa, sendo a ultrapassagem sofrida no final, amostra disso mesmo, assim como outros episódios durante a época. No geral, a Ferrari tem a dupla que parece mais equilibrada e que pode garantir pontos na luta pelo campeonato. A McLaren tem um problema com Ricciardo; na Alpine Ocon ainda está a anos luz de Alonso; na Alpha Tauri, Gasly não se compara a Tsunoda; na Aston, Stroll não parece ao mesmo nível de Sainz ou Leclerc.

Ferrari – Nota 8

Carlos Sainz – Nota 7

Charles Leclerc – Nota 8

Alpine – 10 pontos no bolso

Das equipas do meio do pelotão, são a única equipa que já venceu, mas denota-se que em termos de desempenho o carro é inferior ao Ferrari e McLaren. Dito isto, o que faz Fernando Alonso com o carro é muito bom. E embora, consideremos que Esteban Ocon ainda tem de galgar muito terreno para se colocar ao lado do companheiro de equipa, o francês tem vindo a melhorar, isto depois de uma fase em queda em algumas corridas.

A ultrapassagem de Alonso a Sainz “só” valeu dois pontos a mais, mas foi festejada como se fosse a manobra pela vitória. Nas primeiras curvas, o espanhol escapou ileso de algumas manobras mais “bruscas”. Uns dirão que é o saber, outros que foi sorte.

Ocon, pode ter estado por cima na qualificação, mas em corrida perdeu a oportunidade de ficar por cima do colega de equipa, nas primeiras curvas. Escolheu mal a trajetória na curva 3.

Alpine – Nota 7

Fernando Alonso – Nota 8

Esteban Ocon – Nota 7

McLaren – Fim de semana difícil

Um fim de semana longe do que a McLaren já nos habituou. Lando Norris não esteve particularmente feliz na qualificação o que complicou a sua tarefa na corrida onde, apesar de alguns bons apontamentos, não foi tão rápido quanto já mostrou noutras pistas. Foi duro nas lutas roda com roda (por vezes demasiado) mas tal rendeu apenas um ponto, numa pista onde a equipa revelou algumas dificuldades. Já Daniel Ricciardo voltou a ter um fim de semana pouco conseguido. Perdeu um lugar para Norris e ficou fora dos pontos, sem argumentos nem confiança para mais. Não foi um bom fim de semana para a equipa que perdeu muitos pontos para a Ferrari.

McLaren – Nota 4

Lando Norris – Nota 5

Daniel Ricciardo – Nota 5