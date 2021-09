GP Holanda F1: Notas AutoSport (Parte 1) | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

Depois do regresso da F1 ao espetacular traçado de Zandvoort, é tempo de fazer o balanço do fim de semana, atribuindo as notas às equipas e pilotos

Red Bull – Max Verstappen a roçar a perfeição

Era o cenário esperado, mas poucos imaginaram que o domínio da Red Bull e de Max Verstappen fosse tão claro. O piloto da casa, empurrado por uma multidão fervorosa (cerca de 85% das TVs ligadas no domingo nos Países Baixos estavam sintonizadas na corrida), apesar de não ter sido sempre o mais rápido nos treinos pareceu sempre ter a situação sob controlo. Na qualificação apesar de um pequeno erro (um ressalto motivo a duas passagens de caixas, uma delas indesejada) ia comprometendo a festa mas ainda assim foi o suficiente para fazer a pole. Na corrida Verstappen controlou por completo, e mesmo as várias tentativas da Mercedes de desestabilizar a Red Bull na corrida não funcionaram. Verstappen foi o melhor e a vitória em casa assentou como uma luva. Já Sergio Pérez teve mais um fim de semana titubeante. A prestação na qualificação foi pobre e isso condicionou o resto do fim de semana. Fez boas ultrapassagens na corrida e concluiu uma boa recuperação mas a equipa espera mais de Checo, especialmente em qualificação, que continua a ser o seu ponto fraco.

Red Bull – Nota 9

Max Verstappen – Nota 10

Sergio Pérez – Nota 7

Mercedes – Podem ter falhado na estratégia, mas era dia de Max Verstappen

Realmente a estratégia da equipa não foi clara (ou não pareceu clara): falharam na tentativa do undercut, falharam quando chamaram novamente Valtteri Bottas para trocar de pneus e de forma alguma, parecia a Mercedes que dominou a F1 durante tanto tempo. Começamos a concordar com quem diz que Niki Lauda faz falta a Toto Wolff. No entanto, e para sermos justos, o fim de semana era de Max Verstappen. Lewis Hamilton ainda podia ter colocado alguma pressão na qualificação, mas deveu-se a um problema com o carro do neerlandês. Em corrida, por mais estratégias que pudessem delinear, o ritmo era de Verstappen, para além do acreditar e da raça que demonstrou. Não deu hipótese, fica para a próxima.

Mercedes – Nota 6

Lewis Hamilton – Nota 7

Valtteri Bottas – Nota 7

Alpha Tauri – Gasly continua a brilhar

Pierre Gasly tem mantido o nível elevado que evidenciou em 2020. O piloto francês é oitavo, tem sido um dos mais regulares desta época com muitos pontos marcados, o que tem ajudado muito a Alpha Tauri. A prestação na qualificação foi excelente e na corrida manteve a posição conquistando um merecido quarto lugar. Gasly prova a cada corrida que os tempos da Red Bull estão esquecidos e começa a justificar nova oportunidade. Já Yuki Tsunoda não teve um fim de semana positivo numa pista que se revelou particularmente exigente para o jovem japonês que ficou muito longe do colega de equipa na qualificação e que na corrida foi obrigado a desistir com problemas no motor do seu monolugar.

Alpha Tauri – Nota 7

Pierre Gasly – Nota 9

Yuki Tsunoda – Nota 4