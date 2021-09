GP Holanda F1: Nikita Mazepin sem penalização por incidente na Q1 | AutoSport

A volta rápida de Sebastian Vettel foi “comprometida”, concluíram os comissários do GP da Holanda. No entanto, depois de ouvirem as mensagens rádio trocadas pelos pilotos com as suas equipas e analisadas as imagens, consideraram que não existiu um “impedimento desnecessário” por parte de Nikita Mazepin. Assim, o piloto da Haas não recebe penalização por impossibilitar a passagem de Vettel.

Pode ler-se na nota dos comissários que, “não há dúvida de que a volta do carro 5 foi comprometida, no entanto apontamos particularmente o comentário do piloto do carro 5 (VET) de que, ‘existiam demasiados carros no

mesmo lugar’. Haviam pelo menos 6 carros em fila, preparando-se para uma volta rápida, e todos estes a baixa velocidade (alguns a menos de 50 km/h) enquanto o carro 5 estava a aproximar-se a 240 km/h”. Por isso, “embora o carro 5 tivesse sido impedido, nestas circunstâncias, isto não é ‘impedimento desnecessário’ (cf. Artigo 31.5)”.