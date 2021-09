GP Holanda F1: Nikita Mazepin e Mick Schumacher de “candeias às avessas”… | AutoSport

Nikita Mazepin e Mick Schumacher andam de candeias às avessas na Haas, e se Guenther Steiner achava que este ano, com dois rookies, as coisas iam ser mais calmas, enganou-se redondamente. Ainda não houve declarações públicas da equipa perante o sucedido, provavelmente vai haver, mas para já o russo não está nada contente com o alemão. Segundo se sabe, há um acordo na equipa entre quem é o primeiro a fazer a sua volta na qualificação e quem o faz em segundo lugar, e isso alterna a cada GP. Pelos vistos já é a segunda vez que Mick Schumacher ‘finta’ o seu colega de equipa. O alemão diz que nós cá fora não ouvimos, mas houve discussões via rádio que explicam o que fez e porque fez, mas Mazepin, não está contente: “Tivemos uma discussão na equipa sobre o que aconteceu, e penso que depois dessa discussão para mim há algo claro: o sistema que me foi transmitido em Imola já não é o mesmo. Só não sei é quando e porquê mudou”, disse Nikita Mazepin ao RaceFans.

Provavelmente, a equipa vai querer manter a discussão no seio da equipa, mas como quem não deve não teme, se calhar devia explicar.

Segundo Schumacher disse ao RaceFans, perguntou ao seu engenheiro se podia passar Mazepin, e foi-lhe dito que sim: “A minha comunicação via rádio foi clara, que me foi permitido ultrapassá-lo, desde que fosse antes da curva 3,”, que foi o que fez Schumacher, que precisava de aquecer os pneus. Mazepin tentou passar para a frente de Schumacher, precisamente quando lá vinha Vettel. Deu a confusão que muitos viram.

O russo, diz que deve haver regras e consistência no seu cumprimento, e sabe que por vezes as coisas jogam contra si, outras a favor, mas o que não gosta mesmo é ser ‘fintado’: “O que não gosto nas pessoas é quando elas são atrevidas, lutando pelo 19º lugar. Penso que isso só mostra a sua verdadeira natureza. Não tolero isso e continuarei a ser eu próprio, independentemente do resultado. Ouvirei o meu chefe de equipa, que é Günther [Steiner] e farei o que me dizem, até ao último dia da minha carreira na Fórmula 1”.

Já vimos Nikita Mazepin várias vezes do lado errado da razão, mas desta feita parece ter. Vamos ver o que diz a equipa…