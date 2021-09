GP Holanda F1: Nico Rosberg critica desempenho do engenheiro de Lewis Hamilton | AutoSport

Nico Rosberg criticou o desempenho de Pete Bonnington, engenheiro de Lewis Hamilton, afirmando que o britânico não esteve ao seu nível na passagem de informação ao seu piloto.

Lewis Hamilton queixou-se no final da corrida da estratégia da equipa, afirmando que a segunda paragem foi feita demasiado cedo e que ficou no meio do tráfego o que prejudicou o andamento do #44. Mas Rosberg considera que Bonnington também não ajudou Hamilton como deveria:

“O que também achei muito mau hoje foram os comentários de Bono a Lewis”, disse ele à Sky F1, ” foram truncados e não muito claros se deve ele devia forçar o andamento ou não. Como piloto isso frustrava-me muito porque estava em pista sem termos uma orientação clara do que fazer, “Bono esteve abaixo do que pode e deve fazer”.

No entanto, Rosberg reconhece que Max Verstappen foi demasiado forte e que o resultado final seria provavelmente o mesmo:

“Era a corrida de Max, mas podia ter sido uma luta mais renhida. Além disso, o Lewis também foi muito rápido. Não era verdade o que ele dizia, que Max estava num planeta diferente. Não foi o nível de estratégia habitual que eu vi este ano, por isso algo se passou. Penso que vai haver algumas grandes discussões e Lewis disse ‘não sei o que estavam a pensar'”.