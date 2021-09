GP Holanda F1: Mercedes vai dividir estratégia para colocar “grande pressão em Verstappen” | AutoSport

O facto de Sergio Pérez ter feito uma péssima qualificação está a deixar Christian Horner e a Red Bull à beira de um ataque de nervos, já que Lewis Hamilton e Toto Wolff planeiam colocar Max Verstappen sob ‘grande pressão’ através de uma estratégia dividida no GP da Holanda.

Sem Pérez por perto, os Mercedes podem dar-se ao luxo de o fazer, colocando um piloto a parar duas vezes e outro só uma, e logicamente a Red Bull não pode cobrir ambas. Max Verstappen só pode fazer uma coisa. Partir na frente, e fugir para uma distância inalcansável por qualquer estratégia que a Mercedes possa colocar em prática: “Sem dúvida que vai ser difícil amanhã”, disse Hamilton após a qualificação. “Penso que o Max e a sua equipa foram mais rápidos do que nós, mas esta não é uma pista que se possa ultrapassar, por isso vai ser muito [sobre] a estratégia de amanhã e como se pode utilizar os pneus. A partida vai ser divertida”, acrescentou.

Hamilton também ficou satisfeito por chegar tão perto de Verstappen.

“A volta [Q3 final]… particularmente o segundo e terceiro setores, estive nos limites. Não havia mais nenhuma estrada. Por isso, fiquei muito, muito contente. Foi ótimo termos conseguido chegar tão perto porque, obviamente, eles puxaram bastante o ritmo”.

A ideia, na teoria parece boa, mas com um pista em que não se ultrapassa, e com, potencialmente imenso tráfego, porque o traçado é curto, será que a Mercedes pode confiar que o piloto que para duas vezes consegue ‘esgueirar-se’ no meio do tráfego? Vamos ver…