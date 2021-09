GP Holanda F1: Max Verstappen sem penalização | AutoSport

Max Verstappen não vai ser penalizado pela ultrapassagem a Lance Stroll durante o segundo treino livre. Os comissários depois de ouvirem o piloto e analisarem a telemetria, concluíram que o piloto neerlandês travou de imediato quando as bandeiras vermelhas foram mostradas, embora tenha realmente ultrapassado Stroll. Os comissários concluíram que o piloto “tomou todas as medidas razoáveis para cumprir com os regulamentos, na medida em que reduziu imediatamente a velocidade de forma segura, o mais cedo possível após a primeira indicação da bandeira vermelha, mesmo antes de uma bandeira vermelha ou painel de luz vermelha ser visível”.