GP Holanda F1: Max Verstappen não espera “que a corrida seja fácil” | AutoSport

Houve festa e comemorações, à volta da pista e na garagem da Red Bull, mas desta vez Lewis Hamilton ficou muito próximo. Max Verstappen não parecia muito afetado pela margem curta que conquistou a pole position, possivelmente por ter tido um problema com o DRS na última volta, levando a que a diferença fosse tão curta. O piloto espera sim, “terminar amanhã o que começamos hoje”.

“É a melhor posição para começar. Sabemos que as ultrapassagens são difíceis, não espero que a corrida seja fácil, com tantas voltas nesta pista os pneus estão sob esforço em alta velocidade. Quero terminar amanhã o que começamos hoje”, afirmou o neerlandês ao compatriota e antigo piloto de F1, Giedo van der Garde. Obviamente, com tanto apoio na bancada, conquistar a sua segunda pole consecutiva depois das férias e no seu país, “é um sentimento fantástico”.

Os dados estão lançados para que amanhã, possamos assistir a uma excelente corrida, aquilo que faltou na semana passada.