GP Holanda F1, Max Verstappen: “É um grande dia” | AutoSport

Para agrado dos milhares de fãs que encheram as bancadas do circuito de Zandvoort, Max Verstappen levou a melhor sobre Lewis Hamilton. Para o piloto, este foi um dia muito bom, onde no momento mais importante da corrida, na largada, não deu oportunidade para os adversários poderem pressionar.

“Como já se pode ouvir, é incrível. As expectativas eram incrivelmente altas durante o fim de semana. Nunca é fácil estar à altura disso, mas estou tão feliz por ganhar aqui e voltar a assumir a liderança no campeonato do mundo. É um grande dia“, começou por dizer o piloto após a vitória. “Definitivamente, é um dia muito bom. O início foi muito importante e funcionou muito bem para mim. A Mercedes dificultou-nos a vida, mas contrariamos sempre muito bem. Podemos estar muito contentes com o desempenho da equipa.”