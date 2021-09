GP Holanda F1: Max Verstappen conquista pole position por 0.038s | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido da sessão de qualificação do GP da Holanda em F1. A diferença para Lewis Hamilton, o segundo mais rápido, foi de apenas 0.038s. Os dois pilotos mais rápidos, e que lutam pela conquista do campeonato mundial, vão partilhar a primeira linha da grelha da corrida de amanhã.

Na segunda linha da grelha de partida vão estar Valtteri Bottas e Pierre Gasly, que fez a vez de Sergio Perez, já que o mexicano foi eliminado na Q1 e vai partir do fundo do pelotão.

Destaque para os acidentes de George Russell e Nicholas Latifi quando estavam ambos na Q2 e ficaram sem possibilidade de colocar um dos carros da equipa na Q3. Por sua vez, a Alfa Romeo conseguiu chegar à Q3 através de Antonio Giovinazzi, que ficou com o 7º tempo no final da sessão, numa resposta da Alfa Romeo aos recentes sucessos da Williams. Até no fundo do pelotão, a luta no campeonato está ao rubro.

Q1: A surpresa de Sergio Perez

As grandes surpresas da Q1 foram as eliminações de Sergio Perez e Sebastian Vettel. O mexicano mostrou falta de ritmo no traçado neerlandês, enquanto o alemão da Aston Martin pode ter sido impedido por Nikita Mazepin e Mick Schumacher durante a sua volta rápida.

Carlos Sainz, embora tenha tido um acidente no treino livre da manhã que obrigou os mecânicos a trabalharem arduamente, conseguiu fazer parte do pelotão na sessão da qualificação, tendo terminado a Q1 no segundo posto, atrás do seu colega de equipa Charles Leclerc.

Q2: Acidente para os dois carros da Williams

Max Verstappen garantiu, na sua primeira tentativa o tempo de 1:09.071s, com uma diferença sobre Lewis Hamilton de 0.655s e Valtteri Bottas com o terceiro tempo. Antonio Giovinazzi conseguiu, nesta altura, ser o quarto mais rápido, com vantagem para o adversário direto George Russell.

Pierre Gasly, a cerca de 6 minutos e meio, conseguiu rodar a um bom ritmo, alcançando o terceiro tempo mais rápido (+0.470), numa altura que Charles Leclerc (+0.368s) tinha conseguido subir ao segundo posto.

🚩 RED FLAG 🚩



Now it's Latifi into the barriers.



A big impact, but the Canadian radios to the team that he is ok#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/B20eotYqky — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Quando apenas os dois carros da Williams estavam em pista, quando faltavam apenas cerca de 4 minutos para o fim da Q2, George Russell perdeu a traseira do seu monolugar e saiu de pista, batendo contra a barreira. Sem danos visíveis no carro, o britânico regressou às boxes e saiu do carro, pensando que a sessão tinha terminado. A direção de prova mostrou bandeiras vermelhas após a saída de Russell. Quando foi dada luz verde para os restantes minutos da sessão, Nicholas Latifi foi o primeiro a sair de pista. O canadiano teve também uma saída de pista, mas bem mais violenta que a do colega de equipa, originando o fim da Q2.

Com isso, Lando Norris ficou eliminado, assim como George Russell, Lance Stroll, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda.

Q3: A festa nas bancadas

Max Verstappen conseguiu o tempo mais rápido na Q3 e mantinha a pole position provisória (1:08.923s), com Lewis Hamilton a não melhorar o tempo do neerlandês e ficou no terceiro lugar no início da última parte da qualificação. Valtteri Bottas terminou a primeira volta rápida com o segundo tempo, 0.259s atrás do tempo de Verstappen.

Pierre Gasly era o 4º mais rápido, à frente dos dois Ferrari, liderados por Leclerc.

Na última tentativa, Verstappen melhorou o seu tempo (1:10.036s) e foi o primeiro dos candidatos à pole position a terminar a volta, levando aos primeiros festejos na bancada, mas Lewis Hamilton, que vinha a melhorar os seus parciais, provocou ainda alguma preocupação nos adeptos neerlandeses e na Red Bull, mas mesmo com o melhor terceiro setor da Q3, não foi capaz de bater o tempo de Verstappen, por apenas 0.038s. A festa foi imensa entre adeptos e membros da equipa, com mais uma conquista da pole position.

Os dois Ferrari mantiveram-se atrás de Gasly e vão sair da terceira linha da grelha. O surpreendente Antonio Giovinzazzi sairá ao lado de Esteban Ocon e Fernando Alonso partilha a linha de grelha com Daniel Ricciardo.