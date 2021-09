GP Holanda F1, Max Verstappen: “a minha volta abortada teria sido suficiente para o 1º lugar” | AutoSport

Os seus adeptos podem ter ficado desapontados ao vê-lo terminar o segundo treino livre apenas na quinta posição, mas Max Verstappen não faz a ‘coisa’ por menos e assegura que a volta que foi obrigado a abortar a meio da sessão teria sido suficientemente boa para o colocar no topo da tabelas de tempo.

O despiste e consequente bandeira vermelha causados por Nikita Mazepin foram a causa, mas Verstappen diz que não está preocupado com o seu ritmo: “Não me parece muito representativo do nosso lado. A minha volta foi num set de pneus usados, e a volta que tive de abortar, penso que teria sido suficientemente boa para o primeiro lugar.

Já depois de uma volta, os pneus perdem eficiência. No entanto, vamos trabalhar em algumas coisas em que não estávamos inteiramente satisfeitos nos stints curtos, mas nos longos parecemos competitivos, pelo que isso é sempre muito importante. Por outro lado, sabemos que a posição de partida por aqui é muito importante. Por isso, vamos ver o que podemos fazer”, disse Verstappen que ficou naturalmente contente com o colorido das bancadas, que é realmente impressionante: “Foi bom! Foi realmente agradável vê-los a todos de laranja a divertirem-se na bancada principal. E claro que na pista também, é uma volta bastante curta, mas foi um dia divertido”.