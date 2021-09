GP Holanda F1: Lewis Hamilton mostrou como ‘calar’ 70.000 neerlandeses | AutoSport

Lewis Hamilton obteve o segundo lugar na qualificação a 0.038s de Max Verstappen. Como se percebe, deu muita luta ao neerlandês, e apesar de alguns assobios iniciais, soube bem o que fazer para terminar com quase todos: “Quero expressar um grande obrigado a todos os adeptos de laranja aqui presentes, os adeptos holandeses. Que local espantoso, que pista espantosa, adoro realmente vir a este país e aprecio as boas-vindas. Grandes adeptos do desporto aqui” começou por dizer Hamilton, conseguindo com meia dúzia de inteligentes palavras, calar os assobios de muitos milhares de pessoas: “O Max fez uma volta espantosa e eu estava tão perto que estava a tentar apanhá-lo. Com a sessão de ontem falhada, tornou-se um pouco mais difícil de um dia, mas eu dei-lhe absolutamente tudo. Mas ele fez uma volta absolutamente fantástica”, disse. Esteve muito bem na qualificação, mas Verstappen ainda esteve melhor. Por pouco, mas esteve, até porque teve um ligeiro ‘qui pro quo’ com o DRS…