GP Holanda F1, Lewis Hamilton: “foram demasiado rápidos para nós” | AutoSport

Lewis Hamilton ainda tentou colocar alguma pressão em Max Verstappen, mas nunca foi o suficiente para pôr em risco a liderança da corrida do piloto da Red Bull. Para Hamilton, que diz ter forçado o máximo que pôde, o neerlandês foi apenas muito rápido em Zandvoort.

“Que corrida, que multidão. Honestamente, tem sido um fim de semana fantástico. Max fez um ótimo trabalho e parabéns para ele. Hoje dei absolutamente tudo, forcei o mais que pude, mas foram demasiado rápidos para nós”.

Depois de terem parado para as trocas de pneus, os dois pilotos viram-se no meio dos pilotos mais atrasados, mas para Hamilton foi mais difícil para ele que para o adversário, tendo inclusive brincado com a situação. “Vou chamar-lhe Noé a partir de agora. Cada vez que ele apanhava tráfego, eles saíam da frente. Foi muito difícil passar por todo o tráfego e aqui é muito difícil de seguir atrás.”

O britânico conseguiu ainda um ponto extra, pela volta mais rápida da corrida, tendo ficado como recorde oficial da pista. “A última volta foi uma das melhores partes da corrida para mim porque esta pista é simplesmente incrível numa única volta, com pouco combustível. Esta é agora uma das minhas pistas preferidas, por isso estou ansioso por voltar no próximo ano”.