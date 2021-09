GP Holanda F1, Lewis Hamilton: “A pista é épica, é realmente fantástica…” | AutoSport

O facto de ter rodado pouco no primeiro dia de treinos livres (a primeira sessão teve apenas 22 minutos úteis, na segunda só faz três voltas devido ao problema com o motor) deixa Lewis Hamilton de “pé de trás” quanto ao resto do fim de semana, embora o inglês assegure que não vai dificultar demasiado os seus preparativos para o Grande Prémio da Holanda. Depois de ter liderado o TL1, uma sessão que foi fortemente encurtada pelo problema do motor de Sebastian Vettel no seu Aston Martin, Hamilton emergiu parou após apenas cinco minutos de pista: “Tem sido um belo dia, é espantoso ver a multidão – há tanta gente aqui – é bom ver as pessoas ‘hipnotizadas’ é a primeira vez que vemos as bancadas assim este ano, ainda não está cheio, mas provavelmente vê-lo-emos nos próximos dias, toda a energia que os fãs holandeses trazem.

Mas é mais irritante que só tivéssemos uns 20 minutos de pista com aquela bandeira vermelha [TL1], pois isso coloca-nos trás, mas o Valtteri [Bottas, o seu companheiro de equipa] parece ter tido uma boa sessão, por isso provavelmente amanhã podemos tentar compensar parte do tempo, esperemos” disse Hamilton no seu regresso a Zandvoort, onde correu no Masters de Fórmula 3 de 2005: “Ah, meu, a pista é épica. É realmente fantástica. Trouxe de volta tantas recordações quando cá estive. Não me lembrava, mas sabia que era fantástico quando estava na Fórmula 3. É uma loucura num carro de Fórmula 1. A velocidade a que estamos a passar na Curva 7! É um verdadeiro circuito de corridas! Será interessante se, acho que não se vai conseguir ultrapassar aqui, porque provavelmente não conseguiremos seguir no banking, mas esperemos ter uma boa estratégia no domingo”, disse.