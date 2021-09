GP Holanda F1: Jost Capito ausente do paddock por precaução | AutoSport

Após o anúncio do teste positivo à COVID-19 de Kimi Räikkönen, Jost Capito da Williams, não vai estar presente no paddock durante o GP da Holanda, por se ter encontrado com o piloto finlandês da Alfa Romeo durante o dia de ontem. A equipa britânica, através das redes sociais, anunciou ainda que Capito foi de novo testado, com resultado negativo.

“Na sequência do teste COVID-19 positivo de Kimi Räikkönen anunciado esta manhã, a Williams Racing pode confirmar que Jost Capito não entrará no paddock de F1 durante o resto do GP da Holanda”, pode ler-se no comunicado da equipa. “Jost encontrou-se ontem com Kimi, mas mantendo a distância social e, embora não seja um contacto próximo e tenha sido novamente testado com um resultado negativo, Jost e a Williams tomaram a decisão, como medida de precaução para mitigar qualquer risco potencial para a equipa.”