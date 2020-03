GP Holanda F1, Jan Lammers: “Não podemos antecipar nada. Temos de esperar…”

Jan Lammers, responsável pela corrida em Zandvoort, disse que a situação do coronavírus não deve colocar em perigo a realização do Grande Prémio da Holanda, em maio.

Com o Grande Prémio da China a ter sido adiado e o Grande Prémio do Bahrein sem espetadores, também o Grande Prémio inaugural do Vietname está em dúvida.

“Vamos deixar isto para o Departamento Nacional de Saúde Pública [da Holanda]. Sei que a saúde global é o mais importante do que um evento desportivo, mas não podemos antecipar nada ainda. Estamos à espera.”

“O Salão de Genebra, por exemplo, foi cancelado, uma decisão sensata pois também é um evento interior. Zandvoort é ao ar livre, por isso acho que temos mais hipóteses.”