GP Holanda F1: Enorme festa na vitória caseira de Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen venceu a corrida do GP da Holanda, com os milhares de espectadores em festa com a vitória do seu piloto no seu circuito. É a verdadeira festa do “Orange Army” que assistiu à primeira vitória de um piloto holandês na Holanda. O piloto recupera a liderança do campeonato.

Lewis Hamilton foi segundo e conquistou o ponto extra pela volta mais rápida, enquanto Valtteri Bottas foi terceiro e fechou o pódio.

Em 4º ficou Pierre Gasly, Charles Leclerc foi 5º e Fernando Alonso conseguiu ultrapassar Carlos Sainz e terminar no sexto posto. Sergio Perez foi considerado o piloto do dia, depois de terminar no oitavo posto, à frente de Esteban Ocon e de Lando Norris, no 10º posto.

Filme da corrida:

Na partida, Max Verstappen saiu muito bem e não deixou espaço para Lewis Hamilton tentar qualquer manobra de ultrapassagem. Valtteri Bottas partiu menos bem, mas não foi pressionado por Pierre Gasly, já que era o francês que teve de defender a sua posição dos dois Ferrari, liderados por Charles Leclerc.

Fernando Alonso fez, novamente, uma boa primeira volta e subiu duas posições, ficando à frente do colega de equipa, Esteban Ocon. No sentido contrário esteve Antonio Giovinazzi, que perdeu 3 posições, baixando para 10º desde a largada. Daniel Ricciardo era 9º, atrás dos dois Ferrari e dos dois Alpine.

Sergio Perez bloqueou na travagem para a curva 1, quando tentava ultrapassar Nikita Mazepin. O mexicano teve de parar mais cedo e saiu de pneus duros. Mick Schumacher tinha já parado antes de Perez, para trocar a frente do Haas, devido a um toque com o seu colega de equipa na primeira volta.

A Mercedes avisou Valtteri Bottas que estava longe para poder disputar as duas posições da frente. A equipa estava a planear parar duas vezes Lewis Hamilton, deixando de lado a estratégia de apenas uma paragem.

No final da volta 21, Hamilton parou e a Red Bull respondeu de imediato, mandando parar Verstappen no final da volta seguinte. Valtteri Bottas ficou na liderança da corrida, com uma estratégia diferente de apenas uma paragem. O finlandês iria servir para tentar travar Verstappen que seguia no segundo posto, com Hamilton atrás a mais de 1 segundo.

A Alpha Tauri também cobria a estratégia da Ferrari, que não mandava parar nenhum piloto, ao parar Pierre Gasly primeiro.

Na volta 31, Verstappen chegou à traseira do Mercedes de Bottas e passou o finlandês no final da volta, na saída da última curva, mas tinha Hamilton mesmo atrás do neerlandês.

Lando Norris aproveitou as paragens mais tardias de Lance Stroll e George Russell para subir ao sétimo posto, mas os Ferrari, que estavam à sua frente, já tinham parado, enquanto o britânico ainda estava com os mesmos pneus da largada montados no McLaren. Sergio Perez seguia na posição atrás de Norris.

George Russell foi penalizado com a adição de 5 segundos por exceder o limite de velocidade no pit lane.

Sebastian Vettel também tinha problemas, depois de perder a traseira do Aston Martin na curva 3 e ter ficado atravessado no meio da curva.

À passagem da volta 40, Lewis Hamilton parou de novo para trocar para um novo jogo de pneus médios e não ficou contente com a escolha do composto. Verstappen parou na volta seguinte, cobrindo a tentativa de undercut, mas teve de sair com pneus duros, porque já não tinha nenhum jogo novo de pneus médios disponível.

Nikita Mazepin teve de abandonar com problemas no Haas e algumas voltas depois, Yuki Tsunoda também abandonou.

Lewis Hamilton conseguiu recuperar alguma da desvantagem que tinha para Verstappen, mas a equipa colocou em cima da mesa a possibilidade de parar uma terceira vez Hamilton. Sergio Perez vinha em plena recuperação, já com pneus macios e subia ao 10º lugar, depois de ultrapassar Daniel Ricciardo.

Quando a corrida passou a marca das 60 voltas, Verstappen conseguiu aumentar a vantagem, devendo ter estado a poupar pneus para a fase final da corrida. A diferença era de mais de 4 segundos na volta 64.

Perez estava já em cima de Lando Norris, na luta pela 9ª posição, na mesma altura que Fernando Alonso vinha a ganhar tempo a Carlos Sainz, no sexto posto.

Na volta 67, Perez conseguiu passar por Norris, mas com dois toques pelo meio.

A Mercedes parou de novo Bottas, a 4 voltas do fim, para trocar para pneus macios, para que o finlandês conseguisse o ponto extra pela volta mais rápida, mas esse registo pertencia a Lewis Hamilton.

A equipa pediu para Bottas abortar a volta rápida, mas o piloto não o fez, obrigando o colega de equipa a entrar nas boxes para trocar de pneus e conseguir o registo da volta mais rápida, na última volta.

Perto do final da corrida, George Russell parou nas boxes e desistiu, numa corrida em que esteve sempre perto das posições pontuáveis.