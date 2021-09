GP Holanda F1, Christian Horner: “corrida impecável “ de Verstappen | AutoSport

Foi uma vitória inegável de Max Verstappen no seu país, mas nem por isso foi calma e sossegada. O piloto estava em desvantagem numérica em relação aos principais adversários e mesmo com Valtteri Bottas arredado da luta pelo primeiro posto, podia ter conseguido atrasar o piloto da Red Bull ao ponto de ficar pressionado por Lewis Hamilton, ou então, dentro da janela do undercut.

Christian Horner explicou isso mesmo, começando por dizer que não foi uma corrida fácil. “Uma corrida como esta nunca é fácil. O mais importante era conseguir uma boa partida e sabíamos que com as opções estratégicas que a Mercedes tinha, que iriam dividir estratégias e a parte mais importante da corrida para nós era que o Max ultrapassasse o Valtteri. Ele fez isso rapidamente e, depois disso, conseguimos cobrir as opções de Lewis. Uma corrida impecável da sua parte [Max Verstappen], hoje. O que nos preocupava mais era que Valtteri o atrasasse e que Lewis conseguisse o undercut a ambos. Foi por isso que foi crucial ultrapassar rapidamente”.