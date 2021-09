GP Holanda F1: A volta de Verstappen e Hamilton | AutoSport

Neste vídeo, publicado pela F1, podemos analisar as voltas rápidas de Lewis Hamilton e de Max Verstappen. Com uma diferença de tempo tão curta, conseguimos perceber que realmente, o neerlandês teve problemas no DRS, já que o britânico consegue recuperar algum do tempo, apenas em poucos metros da reta da meta. A tal nova atualização da unidade motriz da Mercedes, que a Red Bull suspeita, pode também ter ajudado, mas é clara a recuperação do carro de Hamilton.

