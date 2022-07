GP Grã Bretanha: Zhou Guanyu retirado do carro e a caminho do hospital | AutoSport

Segundo os relatos que vão chegando de Silverstone, Zhou Gunayu já foi retirado do carro, depois do violento acidente que o atirou contra as barreiras depois de carro ter ficado virado de rodas para o ar. A equipa disse que o piloto está OK mas que será enviado para o hospital para observações. Alex Albon foi levado também para o centro médico.

Fotos el accidente en el #SilverstoneGP como se ve en la foto #ZhouGuanyu va boca abajo y en el fondo #AlexAlbon y la colision de los otro pilotos.



Informa @alfaromeoorlen que su piloto está bien y va a revisión médica. pic.twitter.com/Ybb6QJnYAg — Rodrigo Peguero (@rodrigopeguero) July 3, 2022