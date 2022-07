GP Grã Bretanha, Yuki Tsunoda: “A culpa é minha” | AutoSport

Yuki Tsunoda admitiu a culpa no incidente com o seu colega de equipa Pierre Gasly. O japonês tentava ultrapassar Gasly, mas perdeu a traseira do carro. O resultado foi ambos os carros a partirem em pião, com prejuízo para os dois pilotos. Tsunoda admitiu o erro, o segundo consecutivo, tento também admitido a culpa por um erro no Canadá:

“Não esperava que ele fechasse a porta. Quer dizer, ele não fechou a porta completamente, mas não havia espaço suficiente para virar. Obviamente, se lutamos uns contra os outros, queremos dar o mínimo de espaço possível, porque não queremos deixar o carro passar tão facilmente. Por isso, posso compreender o Pierre. Podia esperar por uma oportunidade diferente. O principal é que lamento pela equipa. Temos de ter uma conversa. Obviamente eu era mais rápido, mas de qualquer modo, a culpa é minha. Não esperava que ele tentasse lutar contra mim numa curva, mas esse foi o meu erro. A minha gestão de expectativas não foi suficientemente boa e isto é o que tenho de evitar da próxima vez”.

Gasly recusou-se a criticar o seu colega de equipa em público, mas deixou clara a sua frustração.

“Estou extremamente desapontado porque estávamos numa posição boa após o recomeço. Portanto, algo que precisa ser discutido internamente, e eu não vou começar a falar aqui, mas estou extremamente desapontado por perder uma oportunidade como esta. Numa época difícil como a que estamos a ter, não podemos perder este tipo de oportunidade. É a primeira vez que temos algo assim. Era desnecessário”.