GP Grã-Bretanha, F1: Yuki Tsunoda eliminado na Q1 | AutoSport

Com a pista a melhorar, para a última tentativa dos pilotos, Sebastian Vettel estava nos lugares de eliminação, a 2 minutos do fim da Q1, enquanto George Russell estava no 9º posto.

Enquanto Sebastian Vettel conseguiu subir para posições seguras, o seu colega de equipa ficou em risco de ser eliminado. Apenas 26 milésimos de segundo separou Lance Stroll e Yukki Tsunoda, este último eliminado.

Foram então eliminados Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.