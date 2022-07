GP Grã-Bretanha F1: Williams em ‘standby’ para saber o que valem as novas atualizações | AutoSport

A Williams levou para Silverstone um FW44 mais evoluído, mas somente para Alex Albon. A grande evolução há muito era esperada na Williams, mas a equipa não teve um fim-de-semana fácil. A chuva arruinou qualquer hipótese de aprender algumas coisas no primeiro treino livre, e depois na qualificação o carro que tinha os upgrades, o de Alex Albon, ficou de fora logo na Q1 devido a uma má estratégia, e falta de andamento, claro.

Já Nicholas Latifi conseguiu progredir até ao Q3 no carro antigo.

Depois, como se sabe, Albon nem sequer conseguiu passar a primeira curva da corrida, pois Sebastian Vettel bateu-lhe inadvertidamente e o anglo-tailandês foi contra a parede e depois para o hospital.

Portanto, tudo isto significa que existiram poucas hipóteses da Williams avaliar as evoluções que levou e o acidente deverá significar que Latifi deverá receber os upgrades ainda mais tarde do que o esperado.

Para Dave Robson, Chefe de Desempenho da Williams: “Na sequência do incidente no início da corrida, estamos gratos por ninguém ter sido gravemente ferido. Foi uma pena que o Alex tenha sofrido contacto em resultado do acidente que o precedeu, e que isto o tenha posto fora da corrida antes de termos tido a oportunidade de ver como as novas atualizações estavam a funcionar. No entanto, o Nicholas fez uma boa corrida. Mostrou bom ritmo e aproveitou as oportunidades que lhe surgiram, incluindo o Safety Car. Infelizmente, ele não teve o ritmo no final para desafiar a posição, mas travou uma forte luta contra carros mais rápidos.”