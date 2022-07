GP Grã-Bretanha F1, volta 40: Safety Car pode causar resultado surpreendente | AutoSport

Um safety car à volta 40 proporcionou a Carlos Sainz, que era segundo, e Lewis Hamilton, terceiro, a parar na box para trocar de pneus duros pelos pneus macios para as últimas 12 voltas da corrida britânica, podendo causar algum resultado surpreendente com ataques possíveis de Lewis Hamilton e Sergio Pérez.

Na volta 21 Carlos Sainz parou na box, deixando a liderança entregue a Charles Leclerc que tinha 2.4s de vantagem sobre Lewis Hamilton. O espanhol da Ferrari regressou à pista no terceiro lugar e com pneus duros.

Valtteri Bottas voltou a ter problemas no Alfa Romeo C42 e foi obrigado a abandonar a corrida britânica. Já na volta 23, Max Verstappen voltou a parar para trocar de pneus, substituindo os médios pelo composto duro e quando regressou à pista teve algumas dificuldades em colocar temperatura, perdendo o sétimo posto para Sebastian Vettel.

O líder do GP britânico parou na box na volta 26, passando Lewis Hamilton para a frente do pelotão, ainda sem ter parado. Leclerc voltou à pista atrás de Carlos Sainz, no terceiro posto.

Enquanto Hamilton aumentou para 18s de vantagem sobre Sainz, Pierre Gasly parava na box para desistir depois de ter visto a bandeira preta e laranja. Entretanto, Leclerc estava mais próximo do seu companheiro de equipa e adivinhava-se um duelo entre ambos nas voltas seguintes, com autorização recebida pela equipa.

Um pouco despercebido mas a fazer uma corrida estável dentro dos pontos, estava Nicholas Latifi.

Na volta 32, a Ferrari decidiu trocar de posições entre Sainz e Leclerc, que após subir ao segundo lugar começou a recuperar algum terreno a Lewis Hamilton, que ainda não tinha parado. O britânico trocou de pneus na volta 34, com Daniel Ricciardo à sua frente. A paragem não foi muito rápido e Hamilton ficou assim no terceiro lugar, com 4.1s de diferença para o vice-líder da corrida.

Lando Norris, que seguia no quarto posto e sem ainda ter parado, substituiu os “velhinhos” pneus médios por um jogo de pneus duros, assim como Fernando Alonso tinha feito na volta anterior. Estes dois pilotos

Max Verstappen continuava com problemas no RB18 e não conseguia escapar à pressão de Esteban Ocon, que era o nono classificado. O piloto francês da Alpine conseguiu a manobra de ultrapassagem sobre o campeão do mundo, mas o carro deixou mal Ocon e teve de desistir. O A522 ficou parado em pista, obrigando a um período de Safety Car.

Leclerc ficou em pista com a entrada do SC, enquanto Sainz e Hamilton entraram na box para trocar os pneus duros por macios para as últimas 12 voltas. Sergio Pérez, que era quarto classificado depois de ter parado muito cedo na corrida, aproveitou e substituiu os pneus para macios, mantendo a sua posição.