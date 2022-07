GP Grã-Bretanha F1, Volta 20: Carlos Sainz lidera em corrida intensa | AutoSport

A liderança da corrida já passou por Max Verstappen, mas é Carlos Sainz que agora lidera com danos na asa da frente e pressionado por Charles Leclerc e George Russell. Max Verstappen teve de parar e ocupa o sexto posto numa corrida que teve parada muito tempo devido a um acidente violento.

A probabilidade de chuva durante a corrida do GP da Grã-Bretanha é de 20%, com temperatura de pista a rondar os 27.7ºC na altura da partida.

Verstappen começou a corrida com pneus macios mas Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton, Norris e Alonso arrancaram todos com médios. Russell, em oitavo, começou a corrida com pneus duros. Mais atrás, Latifi, Magnussen, Vettel e Schumacher escolheram todos pneus macios, enquanto o resto dos pilotos começaram com médios.

Após o arranque, Max Verstappen saiu melhor aproveitando os pneus macios montados no Red Bull e deixou Carlos Sainz no segundo lugar. Quem também arrancou muito bem foi Lewis Hamilton que ultrapassou facilmente Charles Leclerc nos primeiros metros.

O grande problema foi mais atrás no pelotão. Um toque de Pierre Gasly no Mercedes de Russell originou uma saída de pista muito feia do Alfa Romeo de Zhou Guanyu, que foi a raspar com o halo no chão até ficar parado na escapatória da curva 1. O acidente ainda envolveu Alexander Albon, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon. Pelas repetições foi possível perceber que um toque de Sebastian Vettel enviou Albon contra as proteções de Silverstone.

Com a corrida reiniciada, Sainz voltou a arrancar da pole position e dessa vez segurou a liderança do pelotão, numa luta intensa entre os seis primeiros, com principais protagonistas Max Verstappen e Charles Leclerc. Com o espanhol na frente da corrida, Verstappen era segundo, Leclerc – que entretanto tinha conseguido defender-se ainda dos ataques de Sergio Pérez – o mexicano da Red Bull, que tinha o seu monolugar com alguns danos após essa “batalha”, e Lando Norris à frente de Lewis Hamilton, que também não teve um arranque tão bom quanto o primeiro. Pierre Gasly era o sétimo, seguido de Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon fechava o top 10.

Pérez teve de parar para trocar de asa e regressou à pista na última posição, no mesmo momento em que Hamilton ultrapassou Norris, ascendendo ao quarto posto e Alonso fez o mesmo a Gasly.

Carlos Sainz estabeleceu o tempo mais rápido quando procurava aumentar a distância que o separava para Verstappen, mas o neerlandês, que tinha trocado os pneus macios pelos médios durante a bandeira vermelha, não permitia que o adversário se afastasse muito.

Um erro do piloto espanhol na volta 10, saindo muito largo em Becketts e perdendo a trajetória, permitiu a ultrapassagem de Verstappen, passando o neerlandês a liderar o pelotão, agora com os dois Ferrari na sua perseguição. Na mesma altura, os dois AlphaTauri tocaram e fizeram pião.

Carlos Sainz recuperou a liderança da corrida depois de Max Verstappen ter passado com alguma violência por cima de um corretor, que terá causado um furo e obrigou o piloto a parar na box, não sem antes ter sido obrigado a abrandar na reta interior de Silverstone. Após o regresso à pista, Verstappen pediu à equipa para analisar os dados porque sentia que o carro não estava nas melhores condições. O seu engenheiro de corrida respondeu-lhe que seria apenas um dano na carroçaria, que não deveria causar qualquer problema grave, mas que causava um decréscimo de performance.

Yuki Tsunoda sofreu uma penalização de 5 segundos pelo contacto com o seu companheiro de equipa.

Carlos Sainz foi entretanto pressionado por Charles Leclerc, que estava em distância de DRS para o companheiro de equipa. O ritmo de Sainz era mais baixo do que Leclerc, quando Lewis Hamilton, que seguia no terceiro lugar, começou a encurtar terreno para os dois Ferrari.