GP Grã-Bretanha F1, Valtteri Bottas: “Tive muito azar com o furo”

O que sucedeu a Valtteri Bottas prova mais uma vez que ter um carro rápido não é suficiente para fazer facilmente uma dobradinha e mais uma vez ficou demonstrado como as corridas podem ser cruéis. Valtteri Bottas perdeu um valioso segundo lugar na sua luta para Campeonato de Pilotos e a equipa perdeu pontos no Campeonato de Construtores: “É um resultado realmente dececionante para mim. Tive muito azar com o furo; tudo estava a correr bem até esse ponto. Estava a tentar exercer pressão sobre o Lewis, mas sabíamos que ia ser uma longa espera com os pneus duros. No final, estava a começar a sentir cada vez mais vibrações na frente esquerda. Não vi quaisquer detritos ou qualquer coisa, por isso, relatei as vibrações e comecei a gerir os pneus, mas depois este falhou repentinamente no início da reta e tive de completar uma volta completa com o pneu furado, o que me custou muito tempo. Tenho a certeza que haverá muitas aprendizagens a tirar deste fim-de-semana, por isso vamos levá-las e ilhar em frente já para o fim-de-semana seguinte”.