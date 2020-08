GP Grã-Bretanha F1, Valtteri Bottas: “É inacreditável…”

Valtteri Bottas estava encaminhado para terminar na segunda posição do Grande Prémio da Grã-Bretanha, mas, um furo a duas voltas do fim fez com que Bottas caísse para a 11º posição final.

O finlandês falou à Ziggo Sport e disse que: “Em finlandês é uma palavra de cinco letras… É inacreditável. Com duas voltas e o furo veio na parte pior do circuito. Tive de fazer uma volta completa para vir às boxes. O Lewis teve sorte outra vez, mas não posso fazer nada”.