GP Grã-Bretanha F1: Valtteri Bottas deu uma ajuda a Hamilton | AutoSport

Valtteri Bottas terminou a qualificação de hoje com o terceiro tempo mais rápido. O finlandês nunca foi uma ameaça a Max Verstappen ou ao seu companheiro de equipa, mas ficou claramente à frente de Sergio Perez, podendo amanhã ser uma arma preciosa da sua equipa na luta pelos pontinhos da sprint de qualificação e talvez conseguir subir na grelha para a corrida de domingo.

O piloto finlandês da Mercedes explicou que foi bom terem conquistado a pole position, tendo em conta a rapidez que a Red Bull tinha mostrado no TL1.

“Penso que foi uma boa qualificação com base no que vimos no treino livre, a rapidez que a Red Bull tinha, por isso conseguimos conquistar a pole como equipa. Esta é a qualificação, mas amanhã temos a corrida de qualificação e ainda existe uma oportunidade. Há ainda tudo em jogo e será bastante interessante ver como correm as coisas amanhã. Esperamos ter um bom ritmo de corrida, mas pelo menos estamos lá e estamos lá para lutar”.

Respondendo a David Coulthard sobre se deu uma “boleia” a Lewis Hamilton para este conquistar a pole, Bottas respondeu que, “Sim! O acordo era para obter um bom resultado para a equipa”.