GP Grã-Bretanha F1, Valtteri Bottas: “ajudamos o Lewis a ganhar” | AutoSport

Valtteri Bottas sentiu dificuldades nas duas largadas do GP da Grã-Bretanha. Nas duas ocasiões perdeu uma posição, primeiro para Charles Leclerc e no recomeço, para Lando Norris. Isso marcou a corrida do finlandês, já que teve de responder à paragem do piloto da McLaren e perdeu a possibilidade de poder parar mais tarde e estender a vida dos primeiros pneus.

“O pior hoje foram as largadas. Os pneus escorregaram, mais ou menos como aconteceu ontem com o Lewis, foi o nosso ponto fraco. Isso dificultou a corrida, porque tivemos que responder à paragem do Lando, por isso paramos muito cedo e foi impossível sermos competitivos no fim da corrida. Ao menos passamos o Lando e ajudamos o Lewis a ganhar.”

A corrida foi positiva para a Mercedes, que conseguiu colocar os dois pilotos nos ponto, enquanto a sua concorrente direta, a Red Bull, não pontuou sequer na corrida.

“Como equipa foram muitos bons pontos. Foi um fim de semana bom nesse aspeto, vamos tentar continuar daqui a duas semanas.”