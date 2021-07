GP Grã-Bretanha F1: Toto Wolff diz que são “precisos dois para dançar o tango” | AutoSport

A corrida do GP da Grã-Bretanha ficará marcada na história pelo acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. No entanto, Lewis Hamilton sai de Silverstone a 8 pontos de Verstappen e a Mercedes a 4 pontos da Red Bull.

“Penso que, antes de mais, assistimos hoje a uma corrida dramática e emocionante, com Lewis a ganhar novamente o Grande Prémio da Grã-Bretanha, e a apanhar Charles no final, por isso penso que isso foi qualquer coisa para todos nós”, disse Wolff.

O responsável da Mercedes, explicou que quanto ao acidente entre ambos os pilotos a responsabilidade é de ambos os pilotos.

“Quanto ao incidente, são sempre precisos dois para dançar o tango, e estes dois não se estão um centímetro um ao outro. É uma curva de alta velocidade… Estas coisas são desagradáveis de se ver, mas existe uma regulamentação clara e isso é algo que é preto no branco no papel e, como piloto de corridas, pode-se ter uma perspectiva diferente do carro, mas é preciso compreender exactamente que se o eixo dianteiro estiver sobre o meio do carro no exterior, é a tua curva. Agora pode dizer, aquela é uma curva que é igual a qualquer outra? Talvez não. Mas mais uma vez, um acidente envolve dois pilotos”.