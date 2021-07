GP Grã-Bretanha F1: Toto Wolff diz que Russell merece lugar num carro de topo | AutoSport

A exibição de George Russell ontem na qualificação não deixou ninguém indiferente, muito menos Toto Wolff ‘patrão’ da Mercedes. Numa altura em que os rumores da sua confirmação na Mercedes para 2022 têm altos e baixos, George Russell claramente roubou os holofotes de uma qualificação fantástica. Os comentadores têm vindo a chamar-lhe Sr. Sábado, mas desta vez foi o Sr. Sexta-Feira, não o nativo do Robinson Crusoé, mas sim o homem que roubou boa parte do protagonismo de uma qualificação como não se via há algum tempo.

E Toto Wolff, diretor da equipa Mercedes, gostou: “É um deleite para os olhos ver o George. Ele está no Top 10 e quase bateu os McLaren. Isso mostra o seu incrível talento. Foi um autêntico leão no carro”. A questão é se esse ‘rugido’ vai ser suficiente para rumar à Mercedes. Quando lhe perguntaram se Russell merecia um lugar num carro de topo na próxima temporada, Wolff respondeu: “sim, esperemos que sim”, mas quanto a novidades: “Não”.