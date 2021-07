GP Grã-Bretanha F1, TL1: Ninguém foi mais rápido que Max Verstappen | AutoSport

O GP da Grã-Bretanha começou como terminou a corrida da Áustria: Max Verstappen mais rápido que a demais concorrência. Na primeira sessão de treinos livres, Lando Norris foi mais rápido que qualquer Mercedes, desafiando a possibilidade dos carros de Brackley estarem mais fortes devido às suas atualizações. Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido.

O primeiro tempo de volta representativo foi definido por Max Verstappen, que marcou um tempo de 1:30.274s, o que é 1,8s mais rápido que Esteban Ocon que era 2º na altura, num novo chassis para o francês este fim-de-semana, depois de uma desastrosa dupla jornada austríaca. Mas Lewis Hamilton com pneus médios passou a ser o mais rápido com a volta em 1:30.048s.

Valtteri Bottas tornou-se no primeiro piloto a fazer uma volta abaixo do segundo 30, com a sua volta em 1:29.861s.

Com alguns pilotos a fazerem simulação de corrida sprint, Max Verstappen e Sergio Perez, saltaram para o topo da tabela de tempos. Primeiro o mexicano, depois o neerlandês, que completou a sua volta em 1:28.179s. Ainda queixando-se de falta de potência na saída de algumas das curvas, na tentativa seguinte, Verstappen baixou ainda mais o seu tempo, colocando o tempo por volta em 1:27.745s.

Enquanto os dois pilotos da Mercedes pareciam estar a trabalhar para a corrida de domingo, Charles Leclerc e Sebastian Vettel subiram para 3º e 4º lugar, respectivamente.

A cerca de 25 minutos do fim, o monolugar de Max Verstappen tinha montado pneus macios, a pensar na qualificação de logo ao final da tarde, e baixou o seu melhor tempo por volta, com 1:27.035s. O seu colega de equipa, também com pneus macios no carro, optou por não fazer voltas tão rápidas, talvez testando esse composto para uma estratégia muito radical. Apenas completou 5 voltas, mas ainda assim, pode ter reunido dados suficientes para a equipa.

Com as equipas a testarem os pneus macios da Pirelli, os dois McLaren assumiram posições no topo da tabela, com Lando Norris a conseguir retirar tempo de uma primeira tentativa e a alcançar o segundo tempo mais rápido. Daniel Ricciardo não conseguiu ser tão rápido que Norris e ficou-se pelo 9º posto, depois de outros pilotos terem conseguido melhorar os seus tempos.

Lewis Hamilton acabou também por rodar com macios, mas ficou com um tempo abaixo de Verstappen e Norris, podendo indicar que o Mercedes ainda está atrás do McLaren em termos de velocidade.

Charles Leclerc ficou à frente de Bottas, com o 4º melhor tempo e Carlos Sainz ficou imediatamente a seguir ao finlandês da Mercedes, com o 6º melhor tempo da sessão. Sebastian Vettel ficou com o 7º posto, à frente de Perez, Ricciardo e Esteban Ocon, que pilotou com um novo chassis.

A primeira corrida sprint da F1, realiza-se hoje às 18h.