GP Grã-Bretanha, F1: Silverstone pode ser Paul Ricard 2.0 para a Ferrari | AutoSport

Já toda a gente percebeu e até foi partilhado pela equipa, que o carro da Ferrari deste ano – SF21 – tem um problema grave de degradação dos pneumáticos dianteiros, algo que não pode ser tratado este ano. Se até ao GP de França os resultados ainda deram para camuflar este problema que a Scuderia enfrenta, o traçado exigente de Paul Ricard mostrou bem o que pode acontecer aos carros italianos. Uma corrida sem pontos conquistados.

Com um plano a curto prazo que permitiu aos dois pilotos conseguirem duas boas corridas de recuperação na Áustria – ainda que à custa de duas qualificações difíceis – como vai a equipa enfrentar o traçado britânico, que coloca os mesmos desafios de França.

Se o Red Bull Ring era mais “amigo” dos constrangimentos do SF21, já Silverstone em teoria, não o é. O que aprendeu a equipa de uma semana para a outra em Spielberg, não poderá colocar em marcha no GP da Grã-Bretanha. Ainda para mais com a sprint de qualificação.

Com a equipa à espera de problemas em Silverstone, falta saber se conseguirá reduzir a possível desvantagem causada pela degradação dos pneus e atingir lugares nos pontos ou se será uma corrida ao estilo de França.