GP Grã-Bretanha F1: Sergio Perez parte do pit lane | AutoSport

Sergio Perez teve ontem o azar de sair de pista na corrida sprint de qualificação e a poucas voltas do fim, a equipa precisou de retirar o carro da corrida. Desistir da sprint, colocaria o mexicano no fundo da grelha de partida, mas várias mudanças de componentes no RB16 de Perez, obriga-o agora de sair para a corrida do pit lane.

Afirma o delegado técnico da FIA no seu relatório, o componente de controlo eletrónico e de armazenamento de energia foram trocados, assim como a montagem de uma asa traseira nova e alteração na afinação da suspensão e do arrefecimento dos travões dianteiros.