GP Grã-Bretanha F1, Sergio Pérez: “o carro está a quilómetros de distância” | AutoSport

Sergio Perez não era o piloto mais feliz no final do segundo treino livre depois de ter terminado a sessão no sétimo lugar. Já Max Verstappen, contudo, disse que não estava muito preocupado com o facto de a Ferrari ter definido o ritmo na liderança. No TL1, Perez e Verstappen registaram apenas três voltas cada um, uma vez que apenas 10 pilotos registaram tempos, no segundo foi um pouco melhor, pois a pista estava seca, mas ainda assim abaixo do esperado para a Red Bull: “Não foi uma grande sessão hoje. Penso que pela nossa preparação que tivemos e simulador, o carro está a quilómetros de distância, por isso assumimos que há algo a acontecer que precisamos de compreender. Não foi um grande começo. Estamos um pouco atrasados, por isso só temos de compreender o que se passa com ele.

“Vai ser bastante difícil [recuperar] mas já o fizemos antes e penso que desde que sejamos capazes de colocar as coisas no sítio certo, é preciso ter confiança nestas curvas rápidas, por isso, desde que eu seja capaz de recuperar a minha confiança, penso que as coisas devem ficar bem”.

Perguntado se ele tinha uma ideia de onde estava a perder ritmo, Perez respondeu: “Temos, penso eu, algumas [suspeitas] no lado aerodinâmico, mas sim, obviamente, não podemos entrar demasiado em pormenores”.