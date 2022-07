GP Grã-Bretanha F1, Sergio Pérez: “foram umas épicas últimas voltas” | AutoSport

Sergio Pérez regressou ao pódio da Fórmula 1 em Silverstone, depois de ter estado no último lugar da classificação na fase inicial da corrida. O piloto mexicano ainda esteve envolvido nas lutas fantásticas pelas posições de pódio com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. “Foi uma boa recuperação. Não desistimos e continuamos a forçar o andamento. Estávamos perto no final e foi uma boa luta, primeiro com o Charles [Leclerc] e com o Lewis [Hamilton] pensei que tinha conseguido a posição… foram umas épicas últimas voltas”, admitiu o piloto mexicano.

Sobre o incidente que o colocou no fundo do pelotão, Pérez afirmou que não tinha por onde escapar entre Lecler e Hamilton.

“Não tinha por onde ir. O Charles estava por fora, Lewis estava por dentro e danifiquei a asa frontal. Tive de parar e regressei em último”.