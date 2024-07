GP Grã-Bretanha F1, Sergio Pérez: “Foi um desastre, um pesadelo de corrida”

Sergio Perez continua a sua sequência de maus resultados, desta feita com um erro que começou logo na Q1 da qualificação em que saiu de pista e teve de arrancar do fundo da grelha, mas o que ele e a equipa fizeram durante a corrida também não ajudou em nada. Devia, ainda assim ter recuperado bastantes posições, mas erros e más escolhas só lhe permitiram terminar no 17º lugar: “Foi um desastre, um pesadelo de corrida. Pensámos que ia chover mais nessa altura, e depois ficámos com os pneus intermédios durante umas seis. Sete voltas e estava bastante seco. Nessa altura destruímos completamente os pneus, depois veio novamente a chuva e ficámos totalmente fora de sincronia durante seis ou sete voltas, o que basicamente arruinou a nossa corrida. Depois, as dobragens, estava no meio dos líderes, a baixar a temperatura dos pneus e a desviar-me, foi um pesadelo de corrida” começou por dizer Pérez que precisa de se recompor depois de mais um fim de semana difícil: “Acho que estou contente por haver uma pequena pausa, acho que precisamos de nos reagrupar como equipa. E, sim, o objetivo é claro: voltar à nossa forma. Acho que tivemos uma sexta-feira muito positiva, por isso é algo que queremos manter e seguir para a Hungria, que considero muito importante”, disse.