GP Grã-Bretanha F1, Sergio Perez: “estava a tentar aquecer os pneus…”

Apesar de mais uma qualificação que redundou em desilusão, Sergio Perez não admite que seja a pressão que está a afetar as suas prestações. Hoje, saiu de pista, e foi eliminado na Q1. Tudo sucedeu quando, depois de ter ido às boxes trocar os pneus intermédios por pneus para piso seco, na curva à direita de Copse perdeu o controlo do seu RB20 e saiu de pista para a gravilha. Sem poder regressar, foi eliminado na Q1 e arranca da 19ª posição da grelha para a corrida de domingo: “Fui apanhado pelas condições da pista, estava a tentar aquecer os pneus na curva 9, mas quando reduzi a mudança de velocidade, bloqueei o pneu traseiro e saí da pista. Perdi o carro e fui parar à gravilha. Dói deixar a equipa ficar mal desta forma, porque o fim de semana tinha sido forte até agora. Só não fomos capazes de mostrar o nosso ritmo”, disse.

