GP Grã-Bretanha F1: Será que a Mercedes vai estar na luta com a Ferrari e Red Bull? | AutoSport

Será que a Mercedes vai estar na luta com a Ferrari e Red Bull? É uma boa pergunta, mas parece ser cedo para isso suceder. Embora também pareça que já esteve mais longe. Ainda hoje se ficou a saber de uma questão que deixou Toto Wolff bem intrigado, que teve a ver com a provável deflexão até 6 mm do ‘chão’ do monolugar de algumas equipas, com Mike Elliot, diretor técnico da equipa a dizer que “nós não o fizemos, se outros fizeram, pode ser que só isso nos aproxime da frente”, quando a FIA cumprir o que prometeu e não permita que, tal como está no regulamento, exista deflexão para lá dos 2 mm.

Esquecendo isso, não deverá ser ainda no GP da Grã-Bretanha que a Mercedes deve lutar pelo triunfo, embora possa perfeitamente lutar pelo pódio. Mas acredita-se que se há uma pista neste momento em que será possível à Mercedes andar bem mais perto da frente é Silverstone, porque os principais problemas das equipas são muito atenuados pelo tipo e características da pista de Silverstone.

De qualquer forma, Lewis Hamilton é quinto na grelha, enquanto George Russell, apenas oitavo. Não são certamente as melhores posições para quem possa mais facilmente lutar pela vitória-

Apesar da Ferrari partir à frente, a Red Bull é claramente favorita para a vitória de hoje, especialmente Max Verstappen. Para além disso, o neerlandês parte de segundo e Sergio Pérez de quarto.

Logicamente que a Ferrari tem uma boa palavra a dizer nessa questão, certamente, e mesmo com Carlos Sainz a partir à frente talvez até seja de Charles Leclerc que venha o maior perigo para a Red Bull, tão bem o monegasco se tem portado nesta pista.

Mas há ainda a chuva, ou as condições incertas de pista e isso pode baralhar tudo, pois a diferença entre ganhar ou perder pode estar somente no timing das decisões. Vamos ver como decorre…