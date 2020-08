GP Grã-Bretanha F1, Sebastian Vettel: “Estou desapontado…”

Sebastian Vettel ficou com o 10º tempo na Q3, partindo daí para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Apesar disso, Vettel tinha melhorado a sua volta de 1:26.339s para um tempo de 1:26.077s, mas foi-lhe retirado esse tempo devido a ter ultrapassado os limites de pista na curva 9 de Silverstone.

No final da qualificação, à Ziggo Sport, Vettel afirmou: “Não estou contente com isto. Tem sido um fim de semana difícil até agora e tive problemas em encontrar o ritmo. Claro, estou desapontado por começarmos nos macios e no final dos dez primeiros isso não é o ideal. Os macios não vão aguentar muito. Vamos ver o o que se consegue fazer”.