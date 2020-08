GP Grã-Bretanha F1: Romain Grosjean com aviso após manobras agressivas

Romain Grosjean terminou o Grande Prémio da Grã-Bretanha na 16º posição. Apesar desse resultado, o francês beneficiou do segundo Safety-Car, ao não parar nas boxes e a ascender até à quinta posição, onde batalhou com Carlos Sainz e com Daniel Ricciardo. Foi nessas batalhas que os comissários acharam que o piloto da Haas foi demasiado agressivo, tendo levado um aviso por “sair da linha em travagem na curva 6” e a bandeira preta e branca por comportamento “anti-desportivo”.

No relatório dos comissários pode-se ler que: “Movimentar-se em travagem quando outro carro se aproxima foi identificado pelos pilotos como uma manobra muito perigosa. Assim, Grosjean recebeu a bandeira preta e branca do Director de Corrida por se ter deslocado em travagem com Sainz. Os comissários de bordo também viram o caso com Grosjean e Ricciardo”.

Segundo o mesmo relatório, Grosjean explicou que “em ambos os casos, os seus movimentos foram antes da zona de travagem, embora, no segundo caso, tenha sido mais próximo”.

No final da corrida, Grosjean disse à f1.com que: “O resultado é decepcionante, pois pilotei no limite desde o início até ao fim da corrida. A primeira parte foi divertida. Dei por mim em quinto, atrás do Safety-Car, e fiquei tipo: ‘Oh, tal como nos bons velhos tempos’. Mas, continuamos a ter de experimentar coisas com o nosso carro, tal como fizemos na Hungria”.