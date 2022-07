GP Grã-Bretanha F1: Red Bull na frente antes da qualificação | AutoSport

Depois dos problemas de ontem, esperava-se uma Red Bull melhor, mas não uma Red Bull que ‘arrasasse’ a concorrência que foi basicamente o que aconteceu no terceiro treino livre do GP da Grã-Bretanha. Se a pista se mantiver seca, Max Verstappen mostrou o que pode fazer, se não estiver, é também o neerlandês o favorito, pelo que para já tudo indica que a Red Bull vai sair com a pole de Silverstone.

Curiosamente, embora a Ferrari tenha liderado na sexta-feira com Carlos Sainz e tenha também liderado a fase inicial duma sessão que esteve ventosa e por vezes ligeiramente chuvosa, mas basicamente seca, mas quando Max Verstappen foi para a pista, já tinham decorrido 20 minuto de sessão foi de imediato para a frente da tabela de tempos.

Charles Leclerc reagiu, mas não conseguiu derrubar Verstappen quando fez uma volta que ficou a 0,002 segundos do piloto da Red Bull, mas quando este fez nova tentativa, Max Verstappen afastou-se 0,447s de Leclerc e pouco depois o seu companheiro de equipa Sergio Pérez, que ontem tinha ficado muito descontente com o carro, descobrindo-se depois um problema na centralina do motor, colocou-se em segundo, 0,410s atrás.

A Mercedes não ficou tão perto da frente como tinha estado na sexta-feira, mas conseguiu que ambos os carros ficassem nos cinco primeiros, com George Russell em quarto à frente de Lewis Hamilton. Carlos Sainz, no outro Ferrari quedou-se atrás de ambos. Portanto, se nada de muito estranho se passar, a Red Bull readquiriu novamente todo o favoritismo para a qualificação com a Ferrari mais na luta com a Mercedes do que com a Red Bull.