GP Grã-Bretanha F1: Red Bull favorita à pole-position | AutoSport

A Ferrari está a ‘ganhar’ 6-3 em poles à Red Bull, mas em Silverstone os ‘Touros Vermelhos’ parecem ter o que é preciso para reduzir a margem…

A Red Bull está a desfrutar da sua época mais bem sucedida desde que se iniciou a era turbo-híbrida da F1, é claramente a equipa favorita a vencer o GP da Grã-Bretanha de F1, a par da Ferrari, com, talvez, a Mercedes a concretizar a sua recuperação, ainda que um pouco longe de poder lutar na frente.

Na luta pela pole – no ano passado foi Lewis Hamilton que venceu nas ‘eliminatórias’ para iniciar a primeira Sprint de sempre na frente – que Max Verstappen venceu para sair na frente para o GP da Grã-Bretanha 2021.

No entanto, não há Sprint de Silverstone este fim-de-semana, só na corrida seguinte, na Áustria.

O Red Bull de Verstappen está a revelar-se fantástico nas retas e um monolugar a bater em curva, pelo que é perfeitamente possível que Verstappen assegure a sua primeira pole position em Silverstone, que seria também a primeira da Red Bull em Silverstone desde 2011, e a sua segunda pole position consecutiva de 2022.

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, teve, contudo, penalizações de grelha recentemente, e depois de Verstappen o ter impedido de fazer uma sequência de cinco poles no Canadá, a Scuderia pode voltar às poles este sábado.

Falando de penalizações na grelha, ainda não há notícias de que a Red Bull, ou qualquer outra equipa, possa ter que colocar um novo motor em Silverstone, mas quem optar por fazer isso pode ficar longe na qualificação.

Os Mercedes são mais uma vez uma incógnita nesta batalha, mas espera-se que os Silver Arrows se deem um pouco melhor em Inglaterra depois de novo pacote de atualizações no W13. Embora estejam longe da frente na qualificação, George Russell e Lewis Hamilton tendem a desfrutar de um ritmo melhor aos domingos, em vez de nas qualificações.

Quanto à meteorologia, as sessões de treinos livres de sexta-feira podem ter chuva, mas espera-se que a qualificação seja seca. Pelo menos para já.

Últimos cinco eventos de Silverstone:

2021 (fim-de-semana de Sprint) – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 (GP 70º Aniversário) – Valtteri Bottas (Mercedes)

2020 (GP Britânico) – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)