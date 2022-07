GP Grã-Bretanha F1: Red Bull com dia de sexta-feira complicado | AutoSport

Os seus pilotos admitiram-no logo, foi um primeiro dia, na prática apenas uma sessão, complicada para a Red Bull. A equipa de Milton Keynes era e continua a ser favorita em Silverstone, não só porque ganharam as últimas seis corridas, mas também porque têm um carro que tem uma clara vantagem de velocidade em linha reta face a todos os seus rivais imediatos.

Mas o treino de sexta-feira não foi produtivo e isso pode ter consequências, que só se vão perceber na corrida, e em parte no TL3 e qualificação de hoje. Max Verstappen estava no final do TL2 descontente com a forma como sentia o seu monolugar durante todo o treino, o neerlandês referiu-se a um estranho ruído no carro através da rádio. Já o seu companheiro de equipa, Sergio Perez teve ainda mais dificuldades, dizendo que o carro estava “a quilómetros de distância” do que a equipa esperava com base em dados de simulação.

Apesar dos problemas e da falta de correlação com os referidos dados, Perez manteve-se positivo sobre o resto do fim-de-semana, dizendo que a Ferrari parece forte “mas nada de muito especial” e antecipando que os líderes do campeonato serão capazes de igualar os carros vermelhos durante o resto do fim de semana. Vamos ver se tem razão.