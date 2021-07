GP Grã-Bretanha F1: quem ganhou e perdeu com a Corrida Sprint qualificação? | AutoSport

É fácil perceber que o grande ‘derrotado’ da Qualificação Sprint foi Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull saiu do quinto lugar da grelha mas saiu de pista e vai partir para a corrida de hoje do 20º lugar. Mas houve mais. Por exemplo, Carlos Sainz com o toque que levou de George Russel, perdeu duas posições. Devido a esse toque, o piloto da Williams foi penalizado e vai arrancar de 12º.

Lewis Hamilton perdeu a pole que conseguiu na qualificação, no sentido inverso Max Verstappen vai arrancar na frente. Fernando Alonso recuperou quatro posições, Sebastian Vettel, duas, Esteban Ocon, três, Kimi Raikkonen, quatro.