GP Grã-Bretanha F1, Q1: Os dois Haas e os dois Aston Martin eliminados | AutoSport

Nicholas Latifi aproveitou as condições de chuva e conseguiu passar à Q2, com o seu companheiro de equipa a perder pela primeira vez em qualificação e foi eliminado na Q1, assim como os dois pilotos da Aston Martin e os da Haas.

Com a chuva a chegar, dada a disposição dispersa de Silverstone, era difícil saber quão húmido e onde chove mais, por isso foi natural que todos os carros fossem rapidamente para a pista e com pneus intermédios.

O engenheiro de corrida de Daniel Ricciardo avisou o piloto australiano que esperavam que durante a Q1 a chuva parasse.

Charles Leclerc foi o primeiro piloto a estabelecer o melhor tempo e quando Max Verstappen se preparava para contra-argumentar, um pequeno período de bandeira amarela estragou a volta do neerlandês, mesmo que tivesse subido ao topo da tabela de tempos, seguido de Alexander Albon.

A pista parecia estar a melhorar e os tempos começaram a cair, com Leclerc a recuperar o primeiro lugar, voltando a baixar o seu tempo registando o tempo de 1:42.129s.

Faltando 10 minutos para o final da Q1, Albon, Nicholas Latifi, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Sebastian Vettel estavam em posição de eliminação.

George Russell roubou a liderança da tabela de tempos, mas foi uma situação momentânea, com Verstappen a “roubar” essa posição ao britânico da Mercedes.

Daniel Ricciardo parou na box com pouco mais de 5 minutos para o final da primeira fase de qualificação, quando estava em zona de eliminação. O australiano regressou à pista com pneus intermédios novos, numa última tentativa para estabelecer um bom tempo. Na mesma altura, Verstappen voltou ao topo da tabela de tempos com a volta em 1:39.975s.

Lewis Hamilton melhorou o seu tempo, subindo ao segundo posto a 0.485s do tempo de Verstappen.

Enquanto o piloto neerlandês da Red Bull estabelecia um novo melhor tempo (1:39.129s), Alexander Albon, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Lance Stroll foram eliminados.