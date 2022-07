GP Grã-Bretanha F1: Polícia fez sete detenções devido a protestos | AutoSport

A polícia de Northamptonshire prendeu sete pessoas que entraram na pista durante a volta de abertura do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Trata-se de apoiantes do grupo Stop Oil, que escolheram uma das formas mais perigosas para eles próprios, para protestar. Porta-voz da polícia mostrou-se chocado pela “decisão incrivelmente perigosa de entrar na pista” e revelou que a polícia se propôs facilitar um evento pacífico no circuito mas que os protestantes optaram por colocar vidas em risco. Foi exatamente isso o que disse o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali: “Toda a gente tem o direito de falar sobre as questões, mas ninguém tem o direito de pôr vidas em perigo”, disse, chamando-lhes irresponsáveis e perigosos.

A Stop Oil reagiu no Twitter a dizer que “A perturbação terminará quando o petróleo e o gás forem parados”



FOTO Twitter Theo/@Thogden