GP Grã- Bretanha F1: Poderá a Ferrari ser ainda mais ameaça? | AutoSport

Toto Wolff admite que estava de olho na Ferrari na Áustria quando analisou o quão rápido a Mercedes poderia ter sido se tivesse feito tudo certo, e isso porque ele sente que a equipa de Fred Vasseur foi simplesmente mais competitiva, independentemente dos problemas (em conseguir afinar o carro convenientemente) por que passou a Mercedes.

O melhor dos outros tem sido o objetivo mínimo para várias grandes equipas esta temporada, dada a vantagem detida pela Red Bull, e a caminho de Silverstone, a Ferrari vai tentar manter a posição que teve na Áustria.

Há doze meses, a Scuderia venceu tanto na Áustria quanto em Silverstone – Charles Leclerc na primeira e Carlos Sainz na segunda corrida – e continua sendo uma séria ameaça à Red Bull, pelo menos aos sábados. A sua própria atualização do Canadá foi adicionada no fim de semana passado e garantiu que a Ferrari mostrasse um bom ritmo de corrida em ambas as pistas, pelo que outra exibição forte no próximo Grande Prémio será um bom presságio para as suas hipóteses de ‘vencer’ a luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores, após um início de época inconsistente.