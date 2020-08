GP Grã-Bretanha F1: Pirelli quer respostas até 3ª feira

A Pirelli está a investigar os problemas com os pneus, depois de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Carlos Sainz terem sofrido furos perto do fim do GP da Grã-Bretanha, o que resultou em grande drama, já que o finlandês da Mercedes caiu de segundo para 12º, Lewis Hamilton começou a ver a sua vitória em perigo e Carlos Sainz caiu para fora dos pontos.

Os pneus já estão a ser analisados pelos técnicos da Pirelli, pelo que o chefe Mario Isola admite ser demasiado cedo para chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu com a borracha no circuito de alta velocidade de Silverstone.

“Pode ser um desgaste elevado porque com certeza os pneus com 38 voltas ou mais neste circuito estão bastante gastos, mas não estou a dizer que o desgaste é a causa do problema. Podem ser destroços, porque tínhamos pedaços de asa dianteira do Alfa Romeo de Kimi [Raikkonen] que estavam na trajetória, mas também alguns outros destroços. É por isso que queremos investigar, não só os pneus com as falhas mas todos os pneus utilizados nas últimas voltas da corrida, para compreender se encontramos qualquer outro corte ou qualquer outra indicação que explique o que aconteceu. Temos a possibilidade de fazer algumas análises nos nossos laboratórios na pista.

“Não temos muito tempo para investigar, pois temos outra corrida já para a semana pelo que temos de chegar a uma conclusão o mais depressa possível. O objetivo é ter algo para dizer até terça-feira, o mais tardar”, disse Isola, admitiu que o desgaste em alguns pneus estava próximo dos 100%, tendo analisado a borracha média que Romain Grosjean correu durante 36 voltas e alguns dos pneus duros que fizeram 40: “O nível de desgaste é bastante elevado. Olhando para os pneus de Grosjean, desde o primeiro stint, eles estavam completamente desgastados. Dei uma vista de olhos a alguns pneus do segundo stint, e o nível de desgaste está próximo dos 100%, pelo que temos de compreender se esta é a causa das falhas. Reparem que quando se tem um pneu completamente desgastado, a proteção na banda de rodagem é menor, por isso, se houver um pequeno pedaço de detritos na pista, é fácil o pneus ficar danificado”.