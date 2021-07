GP Grã-Bretanha, F1: Os dois Alpine são eliminados na Q2 | AutoSport

Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi e Lance Stroll ficam de fora da sessão de qualificação, não prosseguindo para a Q3, enquanto George Russell foi o sétimo mais rápido.

Na primeira tentativa na Q2, Lewis Hamilton conseguiu obter a volta mais rápida, com o tempo de 1:26.602s. Hamilton bateu o tempo que Valtteri Bottas tinha pouco antes conseguido.

Embora perdendo tempo para Hamilton nos dois primeiros setores, Max Verstappen bateu o tempo do piloto da Mercedes, conseguindo na sua primeira tentativa, 1:26.504s.

Depois das primeiras tentativas, Fernando Alonso, Lance Stroll e Pierre Gasly estavam nos lugares de eliminação, assim como George Russell e Antonio Giovinazzi.

Na segunda e última tentativa na Q2, Lewis Hamilton melhorou o seu tempo e ficou com o tempo mais rápido, passando Verstappen.

